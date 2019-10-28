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28.10.2019 - 15:33 | | Sporx

Fenerbahçe'ye sürpriz sol bek: Marcelo Saracchi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in 21 yaşındaki sol beki Marcelo Saracchi Fenerbahçe'ye önerildi.

Fenerbahçe'ye sürpriz sol bek: Marcelo Saracchi

Aleksandar Kolarov transferi için yaz transfer döneminde büyük uğraş veren Fenerbahçe'ye sürpriz bir isim önerildi... Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'de forma giyen Marcelo Saracchi, Fenerbahçe'ye önerildi.

Geçen sezonun başında River Plate'ten 12 milyon euro karşılığında transfer edilen 21 yaşındaki defans oyuncusu, 9 haftası geçen Bundesliga'da sadece 2 maçta görev aldı.

Fazla forma şansı bulamadığı için oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini kulüp yetkililerine belirten Uruguaylı futbolcu, sarı lacivertlilere önerildi. Görüşmeler devam ediyor.

 

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