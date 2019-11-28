Fenerbahçe'ye Vedat Muriç müjdesi

Bu hafta İzmir ekibi Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe'de çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sakatlıktan kurtulan ve takımla çalışmaya başlayan Max Kruse'den sonra bir müjde daha geldi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Max Kruse antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.Vedat Muriç ısınma ve 5'e 2'de yer aldı. (İlk bölümde)

Mevlüt Erdinç özel program dahilinde çalıştı. Koşu ısınma ve koordinasyonun ardından 3 grup 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı. Antrenman, hücum defans geçişleri ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe yarın son çalışmaları yapıp 16:30'da İzmir'e uçuş yapacak.