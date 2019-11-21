Fenerbahçe'ye Vedat Muriç'ten kötü haber: 2. derece yırtık...

Fenerbahçe'nin, Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan ve bu nedenle Kosova Milli takım kadrosundan çıkarılan Vedat Muriç'in yeniden MR'ı çekildi. Golcü futbolcunun Süper Lig'de Yeni Malatyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Yeni Malatyaspor maçında oynayıp oynamayacağı merak edilen golcü futbolcudan kötü haber geldi. Ayak bileğinde 2. derecede yırtık olduğu gözlemlenen Vedat Muriç'in, Yeni Malatyaspor maçında forma giymesi büyük risk.

Golcü futbolcunun aynı bölgeden sakatlanması halinde 5-6 hafta sahalardan uzak kalma tehlikesi bulunduğundan, Vedat Muriç'in Yeni Malatyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor.