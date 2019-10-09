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09.10.2019 - 15:02 |

Fenerbahçe Beko'ya Vesely müjdesi

Turkish Airlines Euroleague'in 2. haftasında deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacak Fenerbahçe Beko'da sakatlığı geçen Jan Vesely de Sırbistan kafilesine dahil edildi.

Fenerbahçe Beko'ya Vesely müjdesi

Fenerbahçe Beko'ya Jan Vesely müjdesi geldi... Sarı lacivertli takım Turkish Airlines Euroleague'in 2. haftasında deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacağı maçın kadrosuna yıldız oyuncuyu da dahil etti.

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle:

Fenerbahçe Beko’nun Belgrad kafilesine, takımla çalışmalara başlayan Jan Vesely de dahil edildi. Fransız pivotumuz Joffrey Lauvergne ise İstanbul’da kalacak ve kendisi için hazırlanan programı uygulamaya devam edecek. Fenerbahçe Beko’da Egehan Arna ve Ergi Tırpancı’nın da sakatlıkları bulunuyor. 

 Fenerbahçe Bekoya Vesely müjdesi

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