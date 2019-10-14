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14.10.2019 - 14:53 |

Fenerbahçe'ye voleybol bereketi

Fenerbahçe’de taraftarlar voleybol formalarını çok beğendi ve Fenerium’daki ürünlere büyük ilgi gösterildi

Fenerbahçe'ye voleybol bereketi

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe'de erkek ve kadın voleybol takımlarının yeni sezon formaları büyük beğeni topladı. Fenerium'da satışı başlayan ve giyim markası Bilcee tarafından üretilen formalara oldukça ilgi gösteriliyor.

Birçok taraftar futbol takımının formalarında bile daha güzel gördüğü voleybol formalarını almaya başladı. İlk haftadan ilgi yoğun oldu. Formalara tam not verilirken, kulüp tarihinde ilk kez Fenerium'da voleybol takımlarının formaları satılıyor.

 

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