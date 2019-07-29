29.07.2019 - 09:00| TAKVİM
Fenerbahçe'ye yeni Eljif Elmas: Darko Churlov
Sarı-Lacivertliler, Makedonlar’ın yeni yıldızı Darko Churlov için girişimde bulundu. Fenerbahçe, 19 yaşındaki yıldız için Köln’e teklifte bulunacak.
Kanarya, Makedonlar'ın yeni yıldızı Darko Churlinov'u kadrosuna katmak için harekete geçti.
19 yaşındaki yıldız 10 numara ve sol kanatta oynayabiliyor. Genç oyuncu şimdiye kadar çıktığı 87 maçta 30 gol atarken 9 da asist yaptı. Fenerbahçe genç yıldızı kadrosuna katarak sonrasında Avrupa devlerine pazarlamak istiyor. Köln ile görüşmeler devam ediyor.