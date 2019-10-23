Fenerbahçe'yi yenen Galatasaray şampiyon oldu!

2018-2019 voleybol sezonunda Efeler Ligi şampiyonu Fenerbahçe HDI Sigorta ile AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Galatasaray HDI Sigorta arasında oynanan maçta 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupasının sahibi Fenerbahçe HDI Sigortayı 3-2 mağlup eden Galatasaray HDI Sigorta oldu.

İlk set karşılıklı hatalar, bloklar ve ataklardaki eşitlikle başladı. Galatasaray HDI Sigorta, Burutayın etkili servisleri ve oyunuyla sayı farkını açmaya çalıştı. Sarı lacivertliler etkili blok yapsa da hücumda yapılan basit hatalarla sonuca gidemedi ve Galatasaray HDI Sigorta sette avantajı yakaladı. 17-17den sonra hücum silahlarını devreye sokan sarı kırmızılılar, savunmada hata yapmayarak seti 25-23 kazandı ve maçta 1-0 öne geçti.

2nci sette Fenerbahçe HDI Sigorta akıllı hücumlar yaparken, sarı kırmızılı takım defans, manşet ve blokta hatalar yaptı. Sarı lacivertliler 7-3le maçın o ana kadar en farklı skorunu yakalayınca mola geldi. Sette her iki takımın servis kalitesi yüksek değildi. Fenerbahçe HDI Sigorta, hücum opsiyonlarını iyi kullanarak rakibin blok-defans yerleşimine izin vermedi. Sarı lacivertli takım üstün oynadığı seti 25-16 kazandı ve maçta durumu 1-1e getirdi.

Fenerbahçe HDI Sigorta, üçüncü sete, ikinci setteki oyun üstünlüğünü sürdürerek başladı. Atak ve blokta rakibine üstünlük kurdu. Savunmada toparlanan Galatasaray HDI Sigorta 9-9da eşitliği yakaladı. Oyun hakimiyetini yeniden ele alan sarı lacivertli takım bulduğu sayılarla teknik molaya 12-9 üstün girdi. Galatasaray HDI Sigortada köşe oyuncuları sayı üretemeyince fark kapanamadı ve 18-14de mola geldi. Sarı kırmızılı takımda defansta liberolar dahil manşet problemi yaşanınca sayı bulmakta zorlanan rakibi karşısında Fenerbahçe HDI Sigorta etkili hücumlarıyla sayı farkı artırdı ve seti 25-22 kazanarak maçta 2-1 üstünlüğü yakaladı.

4üncü sete sarı kırmızılı ekip iyi başladı. Defansta ve blokta toparlanan Galatasaray HDI Sigorta hücumda da sayı üretti. İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe HDI Sigorta, pas organizasyonlarında hatalar yapan rakibine karşı Ter Maatın sayılarıyla durumu 16-16da eşitledi. Karşılıklı sayılarla geçen setin son bölümü büyük çekişmeye sahne oldu 23-24te sarı-lacivertli takım mola aldı. Galatasaray HDI Sigorta kritik anlarda hata yapmadı ve seti 25-23 kazandı ve maçı final setine taşıdı: 2-2.

Final setine sarı kırmızılı takım etkili başladı. Üst üste sayılar bulan Galatasaray HDI Sigortada Selçukun Venno ısrarı, pasör çaprazını oldukça yordu. Fenerbahçe kaçırdığı servislerle rakibine yaklaşma şansını elinden kaçırdı ve saha değişimine 8-4 üstün giren taraf Galatasaray oldu. Burutay Subaşının etkili hücum ve servisiyle sarı kırmızılı takım farkı açtı ve 13-6 üstünlüğü ele geçirdi. Galatasaray seti 15-6 maçı da 3-2 kazanarak kupanın sahibi oldu.

TVF Başkent Voleybol Salonunda oynan maçı 4 bin 250 biletli seyirci izledi.

Öte yandan maçın en değerli oyuncusu Galatasaray HDI Sigortadan Burutay Subaşı seçildi.