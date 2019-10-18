Fenerium’dan Eylül rekoru!

SENAD OK

Fenerium, tarihinin en yüksek Eylül ayı cirosunu elde etti. Sarı-lacivertli kulübün resmi ürünlerini taraftarlarla buluşturan Fenerium geçtiğimiz ay 14 milyon 500 bin liralık ciro ile tarihi bir başarıya imza attı. Bu gelir Fenerium tarihinin de en yüksek 4. cirosu oldu.



Mağazalarda elde edilen bu ciro için sarı-lacivertli yetkililer, “Bu tablo taraftarın takımdan memnun ve umutlu olduğunu gösteriyor” yorumunu yaptı. Puan açısından çok iyi durumda olmasa da sezon başından bu yana sarı-lacivertliler geçen sezondan çok daha pozitif bir grafik ve oyun temposu yakaladı. Son Antalyaspor maçı dışındaki tüm müsabakalarda sarı-lacivertliler ya iyi oynadı ya da iyi mücadele etti. Bu durum da taraftarın dikkatinden kaçmadı.

Tüm maçlar kazanılmamış olsa da taraftarın Fenerium’a ve ürünlere olan bu ilgisi Eylül ayında rekor seviyeye ulaştı. Galatasaray derbisinin deplasmanda olmasına rağmen bu rakamın yakalanmasının önemli olduğu kaydedildi.



Futbol takımının forması ve ürünlerinin dışında ürün çeşitliliği de bu cironun rekor seviyede olmasını sağladı. Forma almak için mağazalara giden pekçok taraftar farklı ürün çeşitlerine de ilgi gösterdi. Bu ciroya “Fener Ol” projesi için imzalanan ve satılan formalar dahil değil.

Bu arada yetkililer kaybedilen Antalyaspor maçına üzülüyor. Bu karşılaşma kazanılsaydı hem takım zirvede rahatlayacak hem de Eylül’deki bu ivme Ekim ayında da devam edecekti.