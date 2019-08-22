Ferdi Kadıoğlu: Bu anı uzun süre bekledim

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun başında gelen ancak Türkiye Kupası'ndaki Giresunspor maçında 13 dakika sahada kaldığı süre dışında hiç forma giymeyen Ferdi Kadıoğlu kendisine geldi. Gazişehir karşısında sarı-lacivertli formayı ilk kez bir lig maçında sırtına geçiren 19 yaşındaki futbolcu, ilk maçında gol de atarak öne çıktı.

Ferdi Kadıoğlu bağlı olduğu, Hollanda'daki menajerlik şirketinin internet sitesine konuştu, ilk maçı ve ilk golüyle ilgili duygularını anlattı. Süper Lig tarihinde gol atan en genç üçüncü futbolcu olan Ferdi "Takım arkadaşlarım, taraftarlar ve antrenörlerim beni tebrik etti, herkesten son derece olumlu reaksiyonlar aldım" dedi.

'Hayal kırıklıklarına rağmen pes etmedim'

Ferdi Kadıoğlu şöyle devam etti: "Geçen sezon benim için kolay değildi, hayalkırıklıklarıyla doluydu. Pes etmemenin ve sıkı çalışmaya devam etmenin ödülünü aldım. İlk maçımı golle taçlandırdığım için çok mutluyum. Bu anı uzun süredir bekliyordum".