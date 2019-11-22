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22.11.2019 - 07:25 | | Fanatik

Ferdi Kadıoğlu geri dönüyor! Malatya maçında...

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, 26 Ekim’de Konyaspor ile oynanan U19 takımında kırmızı kart gören ve cezasını tamamlayan Ferdi'yi Yeni Malatyaspor deplasmanında kadroya alabilir.

Ferdi Kadıoğlu geri dönüyor! Malatya maçında...

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, sezona çok iyi başladı.

Gaziantep karşısında gol attı, Başakşehir maçında galibiyeti getiren asisti yaptı. Ancak Ferdi Kadıoğlu, ilk 4 haftanın ardından bir daha şans bulamadı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, 26 Ekim’de Konyaspor ile oynanan U19 takımında kırmızı kart görerek ceza almıştı.

Kupadaki Tarsus ve ligdeki Kayseri ve Kasımpaşa maçlarında cezasını tamamlayan Ferdi, A takıma dönebilir. Yanal, önemli eksiklerin bulunduğu Yeni Malatya deplasmanında genç oyuncuyu yeniden kadroya alabilir.

 

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