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02.08.2019 - 15:27| Sabah

Ferdi Kadıoğlu kararı! Kiralık olarak gidecek...

Fenerbahçe'de geçen yıl büyük umutlarla transfer edilen Ferdi Kadıoğlu'nun kiralık olarak takımdan ayrılacağı öğrenildi.

Real Madrid maçındaki performansıyla beğenilen Ferdi Kadıoğlu, büyük ihtimalle kiralık olarak takımdan ayrılacak.

Genç oyuncu için Belçika ve Hollanda'da kiralık takım arayışları sürüyor. Teknik heyetin orta alandaki kalabalık rotasyon nedeniyle Ferdi'nin doğru takımda kendini geliştirmesini istiyor.

Oyuncunun Avrupa'da 1 yıl üst düzey süre alarak gelecek yıl hazır halde takıma katılmasının planları yapılıyor.

Ferdi Kadıoğlu kararı Kiralık olarak gidecek...

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