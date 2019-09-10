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10.09.2019 - 13:19| Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Ferdi Kadıoğlu’dan itiraf: Türkçe çok zor

Fenerbahçe’nin parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Türkçe dersleri aldığını ama çok zorlandığını itiraf etti, sürekli çalıştığını dile getirdi.

Ferdi Kadıoğlu’dan itiraf: Türkçe çok zor

Yeni sezonda Fenerbahçe formasıyla çıkışa geçen Ferdi Kadıoğlu, U21 Hollanda Milli Takımı kampında bir röportaj verdi. Ülke basınına konuşan Ferdi, İstanbul’daki hayatını anlattı. Şu anda Türkçe dersler aldığını söyleyen genç orta saha, zorlandığını itiraf etti.

Her yere her gün en az 3 tercümanla gitmenin zor olduğunu ve bu nedenle Türkçe öğrenmek istediğini kaydeden yıldız oyuncu, “Türkçe dersler alıyorum. Haftada bir kez özel ders yapıyoruz. Gerçekten çok zor bir dil. Öğrenmesi çok zor. Kulüpte tercümanlarımız var ama ben öğreneceğim” dedi.

İstanbul’da ailesiyle yaşadığını aktaran 20 yaşındaki futbolcu, zaman zaman akrabalarının da geldiğini ve hayatının yolunda olduğunu belirtti. Öte yandan, Fenerbahçe’de oynamanın kolay olmadığını, 50 bin kişilik statta heyecan verici bir atmosferde maçlara çıktıklarını vurguladı.

AUDI Cup’ta da Bayern Münih ve Real Madrid’e karşı kariyeri açısından özel maçlara çıktığını anımsatan Ferdi, özellikle Real Madrid maçında Marcelo’ya karşı oynarken heyecanlandığını ifade etti.

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