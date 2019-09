Ferdi Kadıoğlu’na arabada ‘Galatasaray’ sürprizi

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Hollanda’da bir televizyon kanalında yayınlanan Bij Andy in de auto (Andy arabadayken) isimli programa konuk oldu. Araba şöförlüğü yapan Andy’nin, aracına aldığı konukları yarım saate yakın gezdirdiği ve bu süre içerisinde trafikte yol alırken sorularını yönelterek konuğuyla röportaj yapması formatında olan programa genç futbolcu da konuk oldu.

Aliesinin bir bölümünün kendisiyle birlikte bir kısmının ise Hollanda’da olduğunu belirten sarı-lacivertli oyuncu, “Babam istanbul’da benimle birlikte yaşıyor. Bana çok yardımı dokunuyor çünkü Türkçesi çok iyi. Bana her konuda yardımı oldu. Benim için böyle bir şey yaptığı için çok mutluyum. Ablam ve annem Hollanda’da” dedi.

'BABAN G.SARAYLI' DEYİNCE KAHKAHAYI BASTI

Bunun üzerine sunucu tarafından kendisine ‘Bir baba olarak gurur duyuyorsun, benim oğlum Fenerbahçe’de oynuyor diye. Halbuki baban Galatasaraylı’ ifadeleri kullanılan Ferdi Kadıoğlu, bu sözlerin ardından şöför koltuğunda oturan Andy ile birlikte kahkalara boğuldu ve şu ifadeleri kullandı: “Futbolu yaşıyorlar orda sinirleniyorlar. Anormal bir şey. Birbirleriyle iş yerlerinde alay ediyorlar takımları yenilirse. Sonra 1 hafta hasta kalıyorlar.”

‘İDOLÜM ISCO, STİLİMİZ AYNI’

-Futbolcu olarak idolün kimdir?

Isco idolüm. Biraz benden kısa ama oyun stilimiz aynı. O da benim gibi bu sezon pek oynayamadı.

‘TARAFTARIMIZA MİNNETTARIZ’

Kenarda beklemek çok zor bir durum. Kışa doğru iyiye gitmeye başlamıştı. Yeni teknik direktör bana şans vermişti. Ama baskı altındaydılar kötü sonuçlar alıyorduk. Takım son sıralara gidince o zaman genç oyuncular da şans bulamıyor. Fenerbahçenin dünya genelinde 6-7 milyon taraftarı vardır. Stadımızdaysa 53 bin sanırım. Çok büyük bir kulüp. Deplasmana gitsek de her yerde bizi taraftarlar karşılıyor. Türkler futbol için yaşıyor. Kötü bir sezon geçirmemize rağmen taraftara baya minnettarız.

‘KULÜBEDE KALMAK SİNİR BOZUCU’

Uzun süre 16. Sıradaydık. Sonucu biraz düzelttik, 6. Sıraya çıkarak. Sezonun sonuna doğru belki teknik direktör bana şans verebilirdi. Oynamamak, kulübede kalmak çok sinir bozucu.

‘OYNAMAM KONUSUNDA GÖRÜŞME YAPTIK’

-Bundan sonra yine şans bulamazsan sadece hazırlık maçlarında oynarsan ne yapacaksın?

Şimdi sadece Fenerbahçe’ye odaklandım. Forma giymem konusunda her zaman pozitifler. Beni iyi buluyorlar. Oynamamam için başka sebepler de var. Ama tabii zor bir durum çünkü oynamak istiyorsun. Bu konuda bir görüşme yaptık. Daha fazla maç çıkmam gerektiğini söyledim. İlk seçeneğim tabii ki Fenerbahçe. O olmazsa o zaman başka seçeneklere bakacağız. 3 yıllık sözleşmem var. Sözleşmemde bonservisim yazmıyor.

‘İSPANYA TAM BANA GÖRE’

-Fenerbahçe’den sonra ne yapmak istersin?

Bir gün İspanya’da oynamak isterim. Bana göre en bana uygun lig orası. Teknik v.s açıdan ama en önemlisi süre almam.

‘FIFA VE FORTNITE OYNUYORUM

-Antrenmandan sonra bir günün nasıl geçiyor

Sabah geldiğini bildiriyorsun. Genellikle önce kahvaltı yapıp sonra fitness salonuna geçiyorsun. Sonra çalışıyorsun. İkinci antrenman varsa o zaman masaj ya da buz banyosuna geçiyorsun. Ondan sonra eve gidiyorsun. Genellikle play station oynuyorum. Fortnite, FIFA, Call of Duty gibi oyunlar oynuyorum.

‘HERKESİN İSTANBUL’U FARKLI’

-İstanbul nasıl?

İstanbul çok büyük bir şehir. Ben Asya kıtasında ikamet ediyorum. Stadyuma yakın bir yerde, 5 dakikalık mesafede oturuyorum. Deniz manzaralı bir evim var. Çok restoranlar var, her zaman yapacak bir şeylerin olduğu bir yer. Kalabalıkta yaşamayı ben tercih ettim. Stada yakın oturmak da iyi oluyor. Antrenman tesislerimiz evime yarım saat uzaklıkta. Çok fantastik ve modern tesislerimiz var. Herkesin başka bir düşüncesi var İstanbul hakkında.

‘KÖKSAL BABA’NIN VİDEOLARI MÜKEMMEL’

-Köksal ile karşılaştın mı hiç? Köksal Baba’yı tanıyor musun?

Ah evet o dövüşen küçük adam. Hiç kendisiyle karşılaşmadım. İstanbul’da yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. Onun videoları mükemmel.

‘AJAX GEL DESE GİDERİM'

-Ajax, PSV ya da Feyenoord sana gelse ne yapardın?

Kapım açık olurdu tekliflerine. Güzel kulüpler sonuçta. Ama öncelik Fenerbahçe tabii ki, orda oynamıyorsam diğerleri. Oynamam en önemli şey.

‘COCU İÇİN ZOR ÇÜNKÜ ÇABUK YOLLANDI’

-Cocu’yu çabuk kovdular değil mi?

Evet orada Hollanda’daki gibi zaman tanımıyorlar.

-Ne düşünmüştür, ‘çuval parayla eve dönüyorum’…

Ama zor ya, o kadar çabuk yollanırsan. Yardımcısı Koeman kalmıştı. Galatasaray’a karşı 2-0’dan maçı 2-2’ye çekmişti. Ondan epey memnunlardı ama sonuçta yeni teknik direktör aldılar.

‘İÇKİCİ DEĞİLİM, FUTBOLA ODAKLANDIM’

-Hiç dışarı çıkıyor musun?

Türkiye’de nerdeyse hiç çıkmıyorum. Zaten ben içkici de değilim. Tamamen futbola odaklandım.

BİR TV’DEN TÜRKİYE, DİĞERİNDEN AVRUPA MAÇLARI

-Kadınlar futboluna hiç bakıyor musun?

Evde iki tane televizyonum var. Bir tanesinden Türkiye ligi maçlarını izliyorum. Ötekisinden ise Hollanda, İngiltere ve İspanya maçlarını izliyorum. Zevkli de oluyor arkadaşlarımı takip ediyorum.