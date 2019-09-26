Ferdi Kadıoğlu'na milli davet!

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe’de bu sezon özellikle ilk 3 haftada süre alan ve 1 gol 1 asist yapan Ferdi Kadıoğlu için önemli bir karar alındı. Hollanda basınında yer alan haberlerde, Hollanda U21 Milli Takımı’nın ekim ayı içerisinde yapacağı maçların ön aday kadrosuna Ferdi davet edildi.

Hollanda U21 Teknik Direktörü Erwin van de Looi, 33 kişilik ön aday kadrosunu belirlerken, Fenerbahçeli yıldıza da yer verdi. Bu sezon Fenerbahçe’de daha çok şans alan genç orta sahanın performansından ve durumundan memnun olan van de Looi, oyuncuya çok güveniyor.

2021 yılındaki U21 Avrupa Şampiyonası eleme maçlarında Ferdi’nin Hollanda için önemli olduğu kaydedildi.