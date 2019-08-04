04.08.2019 - 09:31| FANATİK
Ferdi Kadıoğlu'nu Real Madrid maçı kurtardı!
Geçen sezon başında Hollanda’dan büyük umutlarla transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, Real Madrid maçında sergilediği futbolla yeniden gündem oldu.
Genç futbolcu hakkında bu karşılaşma sonrası yapılan olumlu eleştiriler, kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan yıldız adayının takımda kalmasını sağladı.
Şimdi gözler teknik direktör Ersun Yanal’a çevrilecek. Yönetim, Napoli’ye giden Elmas örneğinde olduğu gibi Ferdi’nin de şans bulup, dünya transfer piyasasında gündeme gelmesini hedefliyor.