Ferdi Kadıoğlu'nu Real Madrid maçı kurtardı!

Genç futbolcu hakkında bu karşılaşma sonrası yapılan olumlu eleştiriler, kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan yıldız adayının takımda kalmasını sağladı.

Şimdi gözler teknik direktör Ersun Yanal’a çevrilecek. Yönetim, Napoli’ye giden Elmas örneğinde olduğu gibi Ferdi’nin de şans bulup, dünya transfer piyasasında gündeme gelmesini hedefliyor.