Ferhat Akbaş'tan Japon çocuklara kariyer yardımı

Yeni sezonda Polonya’nın en önemli takımlarından biri olan Chemik Police’nin başantrenörlüğünü yapacak olan Ferhat Akbaş, 2 sene çalıştığı Japonya’da çocuklara voleybol dersi verdi. Japonya’nın en büyük kanallarından NHK için hazırlanan ve kendi dallarının en iyi isimlerini konuk eden Miracle Lesson (Mucizevi Ders) programını için seçilen Akbaş, bir hafta boyunca Japon çocuklara tecrübelerini aktardı. Japonya’da önemli bir televizyon programı olan Mucizevi Ders serisinin önceki konukları arasında eski NBA oyuncusu Muggsy Bogues, rugbi oyuncusu Eddie Jones gibi isimler yer almıştı.

Ferhat Akbaş, belgesel niteliği taşıyan program için Japonya’da çocuklarda bir haftalık süre içinde kariyer planlamaları ve voleybol bilgileri açısında gerçekten mucizevi bir değişim yaratmayı başardı. Programın formatı gereği çocukları gelecek hayatları için cesaretlendirmek ve onlara başka bir bakış açısı vermek hatta aileleri işin içine katmak amacıyla Akbaş, bir hafta boyunca çocuklarla birlikte oldu.

Eğitim sürecinin çocuklar için olduğu kadar kendisi için de iyi bir ders niteliği taşıdığını belirten Ferhat Akbaş, “Programın önemi, formatın farklılığı ve bu önemli içerik için benim seçilmem gerçekten beni çok mutlu etti. Çocukların gözündeki ışık, onlarda bir hafta sonunda gözlemleyebildiğimiz gelişme, yaklaşık bir yıllık hazırlığımızın ne kadar doğru bir süreç olduğunu da bana göstermiş oldu. Başka bir kültürde yer alan çocukların hayata hazırlanmasına yardımcı olmak çok değerliydi. Sporun ne kadar evrensel olduğunu ve sınırları ortadan kaldırdığına bir kez daha şahit oldum. Bu deneyimi yaşadığım için kendimi çok şanslı addediyorum” dedi.