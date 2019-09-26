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26.09.2019 - 09:52 | | FANATİK

Fernandao'dan flaş sözler: Ölmek istiyordum!

Fenerbahçeli eski futbolcu Fernandao, sarı lacivertlilerden ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'da hayatının en kötü yıllarını geçirdiğini söyledi.

Fernandao'dan flaş sözler: Ölmek istiyordum!

Brezilya basınında Globo Esporte'ye röportaj veren Fernandao'nun açıklamaları şu şekilde:

"HAYATIMIN EN ZOR YILLARINI GEÇİRDİM"

Suudi Arabistan'da kariyerinin en zor dönemini geçirdiğini söyleyen Fernandao, "Hayatımın en kötü yıllarıydı diyebilirim. Bambaşka bir kültür. Sokakta rahat yürüyemiyorduk bile. Tamamen dine göre yaşayan ve her şeyin kısıtlı olduğu bir ilke. Burada başarılı olmam imkansızdı. Çünkü her akşam eve geldiğimde eşimi ağlarken görüyordum. Brezilya'ya dönmek istiyordu.

"BEBEĞİMİZİ KAYBEDİNCE DEPRASYONA GİRDİM"

O dönemde bebeğini kaybeden Fernandao, yaşadığı zor günleri şöyle anlattı: "Bebeğimizin kalbi annesinin içindeyken durdu maalesef. Bunu atlatamadım. Depresyona girmiştim. Küçücük bebeğimizi gömecek güce sahip değildim. Ağlayan bir bebek görünce ben de ağlıyordum. Bu duyguyu size anlatamam. Kendimi bir odaya kitlemiştim ve dışarı çıkmak istememiştim. O zamanlar ölmek istiyordum"

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