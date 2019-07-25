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25.07.2019 - 09:41

Fernandes'in menajerinden transfer açıklaması

Portekizli futbolcu Manuel Fernandes'in menajeri, yıldız futbolcunun geleceğiyle alakalı açıklamalarda bulundu.

Fernandes'in menajerinden transfer açıklaması

 

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Manuel Fernandes'in geleceği hakkında menajeri flaş açıklamalarda bulundu.

Mevcut takımı Lokomotiv Moskova ile sözleşme uzatma konusunda görüşmelerde bulunduğunu doğrulayan Paulo Barbosa, ancak Lokomotiv Moskova'nın bu anlaşma için henüz finansman bulamadığını ifade etti.

Yakında karar vermeleri gerektiğini söyleyen Barbosa, Manuel Fernandes'in çok çalıştığını ve artık Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini açıkladı. (Fanatik)

 

 

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