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02.09.2019 - 10:16| ROMA (AA)

Fernando Llorente resmen Napoli'de

İtalya Serie A'da Eljif Elmas'ın formasını giydiği Napoli, Fernando Llorente'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Napoli Kulübü Başkanı Aurelio De Laurentiis, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Llorente'nin sözleşme imzalarken çekilen fotoğrafına yer vererek, "Hoş geldin Fernando" ifadeleriyle transferi açıkladı.

İtalyan basınına göre, 34 yaşındaki İspanyol oyuncu, Napoli'ye 2 yıllık imza atarken, yıllık 2,5 milyon avro kazanacak.

Napoli'ye transferiyle Llorente, 4 yıl aradan sonra Serie A'ya dönmüş oldu.

 

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