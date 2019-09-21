Fernando’dan Galatasaray açıklaması

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından İspanya’nın Sevilla takımına transfer olan Fernando, uzun bir aranın ardından Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu. Takımının Qarabağ ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi için gittiği deplasmanda Azeri basınına açıklamalarda bulunan futbolcu, sarı-kırmızılı ekibe olan sevgisini dile getirerek Cim Bom’a yönelik dileklerini ifade etti.

‘Galatasaray iyi takım kurdu’

Brezilyalı orta saha oyuncusu “Galatasaray zaten iyi bir takımdı. Şimdi de çok iyi bir takım kurdu. Şampiyonlar Ligi gruplarında Real Madrid ve Paris Saint Germain gibi büyük ekipler var. Brugge de kolay bir ekip değil. Galatasaray da iddialı ve umuyorum ki iyi sonuçlar alacaklar. Ben de Galatasaray’da iyi zaman geçirdim ve kupalar aldım. Şu an Sevilla’nın oyuncusuyum ve bu takımın başarısı için çalışıyorum” dedi.

‘Falcao atsın, şampiyon olsunlar’

Sarı-kırmızılıların kadrosuna kattığı yıldız futbolcu ile ilgili de konuşan Fernando şöyle devam etti: “Tabii ki Falcao çok iyi bir futbolcu. Zaten oynadığı takımlar ve kariyeri ortada. Avrupa’nın en iyi kulüplerinden bazılarında oynadı. Umuyorum ki yeni takımında da gollerini atmaya devam edecek ve Galatasaray’da şampiyonluk yaşayacak. Galatasaray’ın hem lig hem de Avrupa’da başarılı olmasını istiyorum.”