Fernando'nun yerine Bakayoko!

Bu sezon kadrosuna takviyeler yapıp Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı hedefleyen Galatasaray'da son dakika transfer haberleri peş peşe geliyor. Ryan Babel, Michael Seri ve Emre Mor gibi transferlerle taraftarını heyecanlandıran yönetimden bir hamle de orta sahaya geliyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, Fernando'nun Sevilla'ya gitmesinin ardından oluşan boşluğu doldurmak için Tiémoué Bakayoko'yu kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Geçtiğimiz sezonu Milan'da kiralık geçiren 24 yaşındaki yıldızın bonservisi ise İngiliz devi Chelsea'de bulunuyor. Bakayoko, 2017'de 40 milyon euro bonservis bedeliyle Monaco'dan Chelsea'ye transfer olmuştu. Bakayoko transferinin yanında Falcao da gelirse daha önce Monaco'da Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan ikili Galatasaray'da buluşmuş olacak. Bakayoko; Monaco'nun efsane Mbappe, Falcao, Fabinho, Sidibe, Mendy, Moutinho gibi oyuncularının olduğu sezon takımın en kilit isimlerinden olmuştu.

17 Ağustos 1994 yılında Paris'te doğan Bakayoko, Fildişi Sahilleri'nden Fransa'ya göç etmiş bir ailenin oğlu. Kariyerine Rennes takımında başlayan Bakayoko, sırasıyla önce Monaco sonra Chelsea ve kiralık olarak Milan'da forma giydi.