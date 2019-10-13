Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMotor SporlarıFerrari pilotu Leclerc'e 15 saniye ceza
13.10.2019 - 14:16 | | İSTANBUL (AA)

Ferrari pilotu Leclerc'e 15 saniye ceza

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı Japonya Grand Prix'sinde kazaya karışan Ferrari pilotu Charles Leclerc, 15 saniye ceza aldı.

Ferrari pilotu Leclerc'e 15 saniye ceza

Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın kazandığı yarışın ardından ilk turdaki kazayı inceleyen direktörler, 21 yaşındaki genç pilota, Red Bull-Honda pilotu Max Verstappen'le çarpışması için 5, kazanın ardından güvensiz sürüşü için 10 saniye ceza verilmesini kararlaştırdı.

Bu cezanın ardından Leclerc, organizasyonu 7. sırada tamamlarken, Renault pilotu Daniel Ricciardo altıncı sıraya yükseldi.

Pilotlar klasmanında üçüncü sırada yer alan Charles Leclerc'in puanı 221'e, takımlar klasmanında ikinci sıradaki Ferrari'nin puanı da 433'e düştü.

 

 

Gala Caldirola tribünden paylaştı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dört büyüklerin en genci Trabzonspor

Dört büyüklerin en genci Trabzonspor

Busenaz Sürmeneli 69 kiloda dünya şampiyonu oldu! Busenaz Sürmeneli kimdir?

Busenaz Sürmeneli 69 kiloda dünya şampiyonu oldu! Busenaz Sürmeneli kimdir?

Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu!

Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu!

Dereceye giremeyen sporcu gözyaşlarına boğuldu

Dereceye giremeyen sporcu gözyaşlarına boğuldu

Sıradaki Haber