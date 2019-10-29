29.10.2019 - 15:38 |
Feyenoord’da Advocaat dönemi
Hollanda’nın Feyenoord takımının yeni teknik direktörü belli oldu. Hollandalı eski eski milli futbolcu Stam, iki yıllık sözleşmesi bulunan kulüple yollarını dün ayırmıştı.
Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler
Ülkeden gelen haberlere göre Feyenoord’un yeni teknik direktörü Dick Advocaat oldu. Yönetim ile teknik adam arasında son pürüzlerin giderilmeye yönelik görüşmelerin gerçekleştiği aktarıldı. Son olarak Utrecht’i çalıştıran 72 yaşındaki futbol adamı, şu aralar boşta bulunuyordu.
Advocaat Türkiye’de Fenerbahçe’yi çalıştırmış, 2016-17 sezonunda başında bulunduğu sarı-lacivertli ekipte başarılı bulunmayarak gönderilmişti.