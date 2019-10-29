Feyenoord’da Advocaat dönemi

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Ülkeden gelen haberlere göre Feyenoord’un yeni teknik direktörü Dick Advocaat oldu. Yönetim ile teknik adam arasında son pürüzlerin giderilmeye yönelik görüşmelerin gerçekleştiği aktarıldı. Son olarak Utrecht’i çalıştıran 72 yaşındaki futbol adamı, şu aralar boşta bulunuyordu.

Advocaat Türkiye’de Fenerbahçe’yi çalıştırmış, 2016-17 sezonunda başında bulunduğu sarı-lacivertli ekipte başarılı bulunmayarak gönderilmişti.