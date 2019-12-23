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23.12.2019 - 11:13 |

Feyenoord'da Advocaat fırtınası

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, 30 Ekim'de göreve geldiği Feyenoord'un başında takımı adeta baştan yarattı.

Feyenoord'da Advocaat fırtınası

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Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord, 30 Ekim 2019'da göreve Dick Advocaat'ı teknik direktörlüğe getirmişti.

Bu tarihten itibaren ligde 7 maça çıkan kırmızı beyazlı takım bu süreçte 17 puan topladı.

Bu maçlarda 2.00 puan ortalaması yakalayan kurt hocanın son iki takımında yakaladığı ortalamalar sırasıyla 1.78 ve 1.00 olarak görülüyor. Advocaat'ın Fenerbahçe'nin başındaki puan ortalaması ise 1.91'di...

Göreve geldiğinde 9. sırada yer alan Feyenoord'u 5. sıraya taşıyan Advocaat'ın takımı UEFA Avrupa Ligi'ne ise gruplarda son sırada yer alarak veda etmişti.

Deneyimli teknik adam 2016-2017 yılında Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

Feyenoordda Advocaat fırtınası

Advocaat'lı Zenit 2008 yılında UEFA'yı müzesine götürmüştü

 

 

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