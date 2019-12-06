Basketbol FIBA KadÄ±nlar Avrupa KupasÄ±'nda play-off ve son 16 turunda mÃ¼cadele edecek 24 takÄ±m belli oldu.

FIBA'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re gruplardaki performanslarÄ±yla en iyi 8 takÄ±m arasÄ±na giren TÃ¼rkiye'den Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, OGM Ormanspor, Ä°spanya'dan Perfumerias Avenida, Valencia, Fransa'dan Basket Landes, Carolo Basket, Macaristan'dan KSC Szekszard ve Rusya'dan MBA Moskova doÄŸrudan son 16 turuna yÃ¼kseldi.

Turnuvadaki diÄŸer TÃ¼rk temsilcilerinden grubunda ikinci sÄ±rayÄ± alan BOTAÅž ve en iyi Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ler kontenjanÄ±ndan BeÅŸiktaÅŸ TRC Ä°nÅŸaat, play-off turunda mÃ¼cadele etme hakkÄ± kazandÄ±. Play-off turuna yÃ¼kselen diÄŸer ekipler, ACS Sepsi (Romanya), Artego Bydgoszcz, InvestInTheWest ENEA Gorzow, CCC Polkowice (Polonya), Elfic Fribourg (Ä°sviÃ§re), Enisey, Sparta&k M.R. Vidnoje (Rusya), Tsmoki-Minsk (Belarus), Lointek Gernika Bizkaia, Cadi La Seu (Ä°spanya), Basket Hema SKW (BelÃ§ika), Aluinvent DVTK Miskolc (Macaristan), Olympiakos (Yunanistan), Roche Vendee (Fransa) oldu.

Play-off turunda BeÅŸiktaÅŸ TRC Ä°nÅŸaat ile Roche Vendee ve BOTAÅž ile CCC Polkowice eÅŸleÅŸti.

KupanÄ±n play-off turunda ilk maÃ§lar, 19 AralÄ±k'ta yapÄ±lacak. RÃ¶vanÅŸlar ise 9 Ocak 2020'de oynanacak ve son 16 turuna kalan diÄŸer 8 takÄ±m belli olacak. Son 16 turu maÃ§larÄ± da Ocak 2020'de oynanacak.

Ã–te yandan turnuvadaki diÄŸer TÃ¼rk temsilcileri Bellona Kayseri Basketbol ve Galatasaray ise gruplarda elendi.

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