FIBA Dünya Kupası’nın en verimli skoreri Melih Mahmutoğlu

İşte Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nın başarılı kaptanı Melih Mahmutoğlu, 2019 Fiba Dünya Kupası’nda önemli bir performansa imza attı.

Milli Takımımız ile turnuvada oynadığı beş maçta da çift haneli sayılara ulaşan Melih Mahmutoğlu, ortalama 31.3 dakika süre alarak 18.6 sayı, 1.6 ribaund, 1.0 asist ve 0.8 top çalma istatistikleri tutturdu. Başarılı oyuncumuz, %66.7 iki sayılık ve %48.4 üç sayılık atış ortalamalarıyla da dikkat çekti. Takım kaptanımız Melih Mahmutoğlu, Fiba 2019 Dünya Kupası’nda gösterdiği bu performansla, organizasyon genelinde en verimli skorerlerden biri olmayı başardı.

İstatistik şirketi Synergy Basketball tarafından yayınlanan bilgiye göre; başarılı oyuncumuz Melih Mahmutoğlu, pozisyon başına 1.34 sayı üreterek turnuvada maç başına ortalama 12’den fazla top kullanan oyuncular arasında Corey Webster ile pozisyon başına en fazla sayı üreten isim oldu.

Melih Mahmutoğlu’nu, aynı istatistik alanında 1.31 sayı ortalamasıyla Bogdan Bogdanovic takip ederken, yıldız transferimiz Nando De Colo da pozisyon başına 1.2 sayı ortalamasıyla yedinci sırada yer aldı. De Colo, ülkesinin ABD’yi mağlup ederek yarı finale yükselme başarısında da önemli bir pay sahibi oldu.

Melih Mahmutoğlu’nun da forma giydiği A Milli Takımımız, turnuvada ilk tur maçları sonucunda üst tura yükselme fırsatını kaçırsa da Olimpiyat Elemeleri oynama hakkını elde etti.