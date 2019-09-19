Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMilli TakımFIBA dünya sıralamasında 2 basamak yükseldik
19.09.2019 - 13:03 | | İSTANBUL (AA)

FIBA dünya sıralamasında 2 basamak yükseldik

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) dünya sıralamasında iki basamak yükseldi.

FIBA dünya sıralamasında 2 basamak yükseldik

İspanya'nın şampiyon tamamladığı 2019 Dünya Kupası'nın bitmesiyle FIBA, dünya sıralamasını güncelledi.

İki basamak yükselen Türkiye, 524,6 puanla 15. oldu.

Listenin zirvesinde bulunan ABD 786,4 puanla yerini korurken 731,5 puanlı İspanya 2. sırada kaldı.

Avustralya, 8 sıra birden atlayarak 673,6 puanla dünya sıralamasında 3'üncülüğe çıktı.

Öte yandan, FIBA sıralamasına göre 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'ne katılacak son 8 ülke Afrika'dan Angola ve Senegal, Amerika'dan Uruguay ile Meksika, Asya'dan Çin ve Güney Kore, Avrupa'dan Hırvatistan ile Slovenya oldu.

 

Andrew Henderson bu kez amacına ulaşamadı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fabio Caressa: Eljif Elmas büyük gelecek vadediyor

Fabio Caressa: Eljif Elmas büyük gelecek vadediyor

Barcelona'dan rekor gelir beklentisi

Barcelona'dan rekor gelir beklentisi

Asamoah Gyan'ın yeni adresi Hindistan

Asamoah Gyan'ın yeni adresi Hindistan

Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizi geleceğe hazırlamak birinci vazifemiz

Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizi geleceğe hazırlamak birinci vazifemiz

Sıradaki Haber