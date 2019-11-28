FIBA Erkekler Avrupa KupasÄ±'nda 2. tur gruplarÄ±...
Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa KupasÄ±'nÄ±n ikinci tur gruplarÄ±nda mÃ¼cadele edecek ekipler belirlendi.Â
Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa KupasÄ±'nÄ±n ikinci tur gruplarÄ±nda mÃ¼cadele edecek ekipler belirlendi.
Toplam 32 takÄ±mÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla 8 grupta oynanan organizasyonda ilk 2 sÄ±rayÄ± alanlar adÄ±nÄ± ikinci tura yazdÄ±rdÄ±.
Ä°kinci turda 4 grupta mÃ¼cadelesine devam edecek 16 ekipten gruplarÄ±nda ilk 2 sÄ±rada yer bulanlar Ã§eyrek final vizesi alacak.Â HeyecanÄ±n 11 AralÄ±k Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacaÄŸÄ± 2. turda son mÃ¼sabakalar 5 Åžubat 2020'de oynanacak.
PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka ve BahÃ§eÅŸehir Koleji'nin L Grubu'nda yer alacaÄŸÄ± organizasyonda ikinci tur gruplarÄ± ÅŸÃ¶yle:
I Grubu: Benfica (Portekiz), Bakken Bears (Danimarka), medi Bayreuth (Almanya), Spirou Basket (BelÃ§ika).
J Grubu: Ironi Ness Ziona (Ä°srail), U-BT Cluj (Romanya), CSM CSU (Romanya), Tsmoki-Minsk (Belarus).
K Grubu: Landstede Hammers (Hollanda), Egis Kormend (Macaristan), Ventspils (Letonya), Kiev Basket (Ukrayna).
L Grubu: BahÃ§eÅŸehir Koleji, PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, ZZ Leiden (Hollanda), Enisey (Rusya).
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