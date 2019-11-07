FIBA Erkekler Avrupa KupasÄ±'nda temsilcilerimiz tam gaz

FIBA Erkekler Avrupa KupasÄ±'nda birinci tur grup mÃ¼sabakalarÄ±nda ilk devre maÃ§larÄ± tamamlandÄ±.Â

Ä°lk turda 8 grupta 32 takÄ±mÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± FIBA Avrupa KupasÄ±'nda dÃ¼nkÃ¼ Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ hafta maÃ§larÄ±yla ilk devre sona erdi. TÃ¼rk temsilcilerinden D Grubu'nda yer alan BahÃ§eÅŸehir Koleji, Romanya deplasmanÄ±nda CSU Sibiu'u 83-81 yenerken, E Grubu'ndaki PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka da BelÃ§ika'da Phoneix BrÃ¼ksel'i 79-66 maÄŸlup etti.

Ä°lk 3 maÃ§Ä±n ardÄ±ndan 2 galibiyet ve 1 maÄŸlubiyet alan iki takÄ±m da gruplarÄ±nda averajla 2. sÄ±rada yer alÄ±yor.

NamaÄŸlup yoluna devam edenler

GruplarÄ±nÄ± ilk 2 sÄ±rada tamamlayacak 16 ekip ikinci turda 4 gruba ayrÄ±lacak.

Organizasyonda 6 takÄ±m yoluna namaÄŸlup devam ediyor.

A Grubu'nda Benfica (Portekiz), B Grubu'nda Ironi Ness Ziona (Ä°srail), C Grubu'nda Ventspils (Letonya), D Grubu'nda CSM CSU Oradea (Romanya), F Grubu'nda Tsmoki-Minsk (Belarus) ve H Grubu'nda Egis Kormend (Macaristan) yoluna namaÄŸlup devam ediyor.

SonuÃ§lar ve puan durumu

Gruplarda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ haftada alÄ±nan sonuÃ§lar, puan durumu ve 12-13 KasÄ±m'da oynanacak dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ hafta maÃ§larÄ±nÄ±n programÄ± ÅŸÃ¶yle:

A Grubu

PVSK Veolia (Macaristan)-ZZ Leiden (Hollanda): 87-77

Benfica (Portekiz)-Inter Bratislava (Slovakya): 77-68

PVSK Veolia-Inter Bratislava

ZZ Leiden-Benfica

B Grubu

Keravnos (KÄ±brÄ±s Rum Kesimi)-Kapfenberg Bulls (Avusturya): 76-70

Ironi Ness Ziona (Ä°srail)-Landstede Hammers (Hollanda): 92-90

Ironi Ness Ziona-Kapfenberg Bulls

Landstede Hammers-Keravnos

C Grubu

Ventspils (Letonya)-Sigal PriÅŸtine (Kosova): 104-84

medi Bayreuth (Almanya)-Apoel Nicosia (KÄ±brÄ±s Rum Kesimi): 112-68

Apoel Nicosia-Sigal PriÅŸtine

medi Bayreuth-Ventspils

D Grubu

BC CSU Sibiu (Romanya)-BahÃ§eÅŸehir Koleji: 81-83

Fribourg Olympic (Ä°sviÃ§re)-CSM CSU Oradea (Romanya): 60-79

BahÃ§eÅŸehir Koleji-Fribourg Olympic

BC CSU Sibiu-CSM CSU Oradea

E Grubu

Phoenix BrÃ¼ksel (BelÃ§ika)-PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka: 66-79

Spirou Basket (BelÃ§ika)-Donar (Hollanda): 87-56

PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka-Spirou Basket

Phoenix BrÃ¼ksel-Donar

F Grubu

Kiev Basket (Ukrayna)-Tsmoki-Minsk (Belarus): 74-99

Levski Lukoil (Bulgaristan)-Dnipro (Ukrayna): 85-78

Levski Lukoil-Tsmoki-Minsk

Dnipro-Kiev Basket

G Grubu

Sodertalje (Ä°sveÃ§)-Balkan (Bulgaristan): 93-83

Enisey Krasnoyarsk (Rusya)-U-BT Cluj Napoca (Romanya): 97-87

Enisey-Balkan

U-BT Cluj-Sodertalje

H Grubu

Egis Kormend (Macaristan)-Kataja (Finlandiya): 81-75

Legia VarÅŸova (Polonya)-Bakken Bears (Danimarka): 83-84

Kataja-Legia VarÅŸova

Egs Kormend-Bakken Bears

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