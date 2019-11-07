FIBA Erkekler Avrupa KupasÄ±'nda temsilcilerimiz tam gaz
FIBA Erkekler Avrupa KupasÄ± grup maÃ§larÄ±nda ilk devre tamamlandÄ±. TÃ¼rk ekipleri BahÃ§eÅŸehir Koleji ile PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, ilk 3 maÃ§Ä±n ardÄ±ndan gruplarÄ±nda averajla ikinci sÄ±rada yer alÄ±yor. Organizasyonda 6 ekip yoluna namaÄŸlup devam ediyor.Â
FIBA Erkekler Avrupa KupasÄ±'nda birinci tur grup mÃ¼sabakalarÄ±nda ilk devre maÃ§larÄ± tamamlandÄ±.Â
Ä°lk turda 8 grupta 32 takÄ±mÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± FIBA Avrupa KupasÄ±'nda dÃ¼nkÃ¼ Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ hafta maÃ§larÄ±yla ilk devre sona erdi. TÃ¼rk temsilcilerinden D Grubu'nda yer alan BahÃ§eÅŸehir Koleji, Romanya deplasmanÄ±nda CSU Sibiu'u 83-81 yenerken, E Grubu'ndaki PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka da BelÃ§ika'da Phoneix BrÃ¼ksel'i 79-66 maÄŸlup etti.
Ä°lk 3 maÃ§Ä±n ardÄ±ndan 2 galibiyet ve 1 maÄŸlubiyet alan iki takÄ±m da gruplarÄ±nda averajla 2. sÄ±rada yer alÄ±yor.
NamaÄŸlup yoluna devam edenler
GruplarÄ±nÄ± ilk 2 sÄ±rada tamamlayacak 16 ekip ikinci turda 4 gruba ayrÄ±lacak.
Organizasyonda 6 takÄ±m yoluna namaÄŸlup devam ediyor.
A Grubu'nda Benfica (Portekiz), B Grubu'nda Ironi Ness Ziona (Ä°srail), C Grubu'nda Ventspils (Letonya), D Grubu'nda CSM CSU Oradea (Romanya), F Grubu'nda Tsmoki-Minsk (Belarus) ve H Grubu'nda Egis Kormend (Macaristan) yoluna namaÄŸlup devam ediyor.
SonuÃ§lar ve puan durumu
Gruplarda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ haftada alÄ±nan sonuÃ§lar, puan durumu ve 12-13 KasÄ±m'da oynanacak dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ hafta maÃ§larÄ±nÄ±n programÄ± ÅŸÃ¶yle:
A Grubu
PVSK Veolia (Macaristan)-ZZ Leiden (Hollanda): 87-77
Benfica (Portekiz)-Inter Bratislava (Slovakya): 77-68
PVSK Veolia-Inter Bratislava
ZZ Leiden-Benfica
B Grubu
Keravnos (KÄ±brÄ±s Rum Kesimi)-Kapfenberg Bulls (Avusturya): 76-70
Ironi Ness Ziona (Ä°srail)-Landstede Hammers (Hollanda): 92-90
Ironi Ness Ziona-Kapfenberg Bulls
Landstede Hammers-Keravnos
C Grubu
Ventspils (Letonya)-Sigal PriÅŸtine (Kosova): 104-84
medi Bayreuth (Almanya)-Apoel Nicosia (KÄ±brÄ±s Rum Kesimi): 112-68
Apoel Nicosia-Sigal PriÅŸtine
medi Bayreuth-Ventspils
D Grubu
BC CSU Sibiu (Romanya)-BahÃ§eÅŸehir Koleji: 81-83
Fribourg Olympic (Ä°sviÃ§re)-CSM CSU Oradea (Romanya): 60-79
BahÃ§eÅŸehir Koleji-Fribourg Olympic
BC CSU Sibiu-CSM CSU Oradea
E Grubu
Phoenix BrÃ¼ksel (BelÃ§ika)-PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka: 66-79
Spirou Basket (BelÃ§ika)-Donar (Hollanda): 87-56
PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka-Spirou Basket
Phoenix BrÃ¼ksel-Donar
F Grubu
Kiev Basket (Ukrayna)-Tsmoki-Minsk (Belarus): 74-99
Levski Lukoil (Bulgaristan)-Dnipro (Ukrayna): 85-78
Levski Lukoil-Tsmoki-Minsk
Dnipro-Kiev Basket
G Grubu
Sodertalje (Ä°sveÃ§)-Balkan (Bulgaristan): 93-83
Enisey Krasnoyarsk (Rusya)-U-BT Cluj Napoca (Romanya): 97-87
Enisey-Balkan
U-BT Cluj-Sodertalje
H Grubu
Egis Kormend (Macaristan)-Kataja (Finlandiya): 81-75
Legia VarÅŸova (Polonya)-Bakken Bears (Danimarka): 83-84
Kataja-Legia VarÅŸova
Egs Kormend-Bakken Bears
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