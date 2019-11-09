FIBA, kadınlar dünya sıralaması için yeni sistemi duyurdu

FIBA'dan yapılan açıklamaya A Milli Kadın Takımı, dünya sıralamasında 6. sırada yer aldı.

Yeni sistemle FIBA, turnuvalara göre düzenlenen sistemden, maçlara dayalı yeni bir sisteme geçiş yaptı. Kadınlar dünya sıralaması, artık bölgesel ön elemelerden, olimpiyat oyunları ve FIBA Kıta Kupaları da dahil olmak üzere, dünya kupası finaline kadar uzanan maçların sonuçlarına dayanıyor. Önceki sıralama tamamen turnuva bazlı olup, sadece turnuvaların son sıralaması olarak değerlendirilmekteydi.

Yeni FIBA kadınlar dünya sıralamasında, dünya ve olimpiyat şampiyonu ABD 835,6 puanla ilk sıradaki yerini korurken, Avustralya 714,1 puanla ikinci, İspanya 692,7 puanla üçüncü, Kanada 641,9 puanla dördüncü ve Fransa 639,3 puanla beşinci sırada yer aldı. Türkiye ise 599,7 puanla 6. sırada bulunuyor.

Kadınlardaki sıralama sisteminin temel prensibinde maç başına 1,000 temel puan verilirken, karşılaşan iki takım galibiyet veya yenilgi marjına göre bu puandan bir pay alabilecek. Katsayılar ise bir takımın yükseldiği turlara göre eklenecek. Böylece bir ülke üst seviye resmi bir FIBA turnuvasında ilerledikçe, takımın oynadığı her turda kazanacağı puanların değeri yükselecek.

Yeni sistemle kadınların tarihi sonuçları baz alınarak, her FIBA turnuvasındaki katsayılar da revize edildi. Bu sistemde zaman aşımı uygulanacak ve takımlar en son performansları için ödüllendirilecek. Önceki sistemde, 8 yıllık periyottaki tüm maçlar aynı değeri alıyordu.

Ayrıca yeni sistem sayesinde, sıralamada daha yüksek yerlerde olan rakipler ile karşı karşıya gelen ve bu maçları kazanan takımların deplasman galibiyetleri ve ödülleri daha değerli olacak.

Bu arada FIBA; Afrika, Amerika ve Asya’da bu ay başlayacak kadınlar olimpiyat ön eleme turnuvalarının yeni sistemini de duyurdu.