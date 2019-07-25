Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBasketbolFIBA Şampiyonlar Ligi'nde fikstür belli oldu
25.07.2019 - 12:07

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde fikstür belli oldu

Basketbol Erkekler FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun fikstürü belli oldu.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde fikstür belli oldu

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, turnuvaya grup aşamasından katılan Türk takımlarından Beşiktaş Sompo Japan, Türk Telekom, Teksüt Bandırma ve Gaziantep Basketbol'un normal sezon maçları, 15 Ekim'de başlayacak ve 5 Şubat 2020'de sona erecek.

Turnuvanın son 16 turu 3 Mart 2020'de, çeyrek finali 24 Mart 2020'de, Dörtlü Final'i ise 1-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Türk takımlarının ilk hafta programı şöyle: 

15 Ekim Salı

A Grubu:

UNET Holon (İsrail) - Türk Telekom

C Grubu:

Gaziantep Basketbol - Peristeri (Yunanistan)

D Grubu:

PAOK (Yunanistan) - Beşiktaş Sompo Japan

16 Ekim Çarşamba

B Grubu:

Teksüt Bandirma - Hapoel Kudüs (İsrail)

 

'Falcao Galatasaray'a yakın...'
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde fikstür belli oldu

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde fikstür belli oldu

Beşiktaş idmanında sürpriz misafir

Beşiktaş idmanında sürpriz misafir

Bursaspor'da ana gündem transfer

Bursaspor'da ana gündem transfer

Arike Ogunbowale, OGM Ormanspor'da

Arike Ogunbowale, OGM Ormanspor'da

Sıradaki Haber