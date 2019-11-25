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25.11.2019 - 15:18 | | Ä°STANBUL (AA)

FIBA'nÄ±n çözüm arayÄ±ÅŸÄ±! Euroleague...

FIBA Avrupa Ä°cra DirektÃ¶rÃ¼ Novak, "Biz Euroleagueâ€™den hiÃ§bir ÅŸey istemiyoruz. Sadece yÄ±lda 14 gÃ¼n oynanan pencereleri istiyoruz. EÄŸer ki niyet olursa, o zaman nispeten hÄ±zlÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulabileceÄŸimize inanÄ±yorum" dedi.Â

FIBA'nÄ±n çözüm arayÄ±ÅŸÄ±! Euroleague...

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UluslararasÄ± Basketbol FederasyonlarÄ± BirliÄŸi (FIBA) Avrupa Ä°cra DirektÃ¶rÃ¼ Kamil Novak, maÃ§ takvimi konusunda Avrupa Ligi (Euroleague) ile Ã§Ã¶zÃ¼m bulabileceklerini belirtti.

Novak, Almanya'da bir toplantÄ±da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Euroleague Ticari VarlÄ±klarÄ± (ECA) ile iki kez bir araya geldiklerini vurgulayarak, "Biz Euroleagueâ€™den hiÃ§bir ÅŸey istemiyoruz. Sadece yÄ±lda 14 gÃ¼n oynanan pencereleri istiyoruz. EÄŸer ki niyet olursa, o zaman nispeten hÄ±zlÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulabileceÄŸimize inanÄ±yorum." ifadelerini kullandÄ±.

ECA ile FIBA arasÄ±ndaki durumu anlatan Novak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â "ECA organizasyonunun iki turnuvasÄ± var; en iyi takÄ±mlarla dÃ¼zenlenen Euroleague ve ardÄ±ndan takÄ±mlarÄ±n seÃ§ilerek oynadÄ±klarÄ± EuroCup. FIBA Avrupaâ€™nÄ±n da iki turnuvasÄ± var. ÃœÃ§ yÄ±l Ã¶nce baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Basketbol Åžampiyonlar Ligi ve FIBA Avrupa KupasÄ±. Yani dÃ¶rt turnuva var. Bu kesinlikle Ã§ok fazla ve bence herkes buna katÄ±lÄ±yor. Belli kulÃ¼pler ECA ile kalmaya karar verdikten sonra, ECA'ya birÃ§ok Ã¶neride bulunduk. Birlikte bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulmayÄ± Ã¶nerdik. Onlara Ã¼st dÃ¼zey kulÃ¼plerle kendi organizasyonlarÄ±nÄ± yapmalarÄ±nÄ± ve ikinci organizasyonu biz yapmayÄ± Ã¶nerdik. Bu Ã¶neri reddedildi."

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