UluslararasÄ± Futbol FederasyonlarÄ± BirliÄŸi (FIFA) ile UluslararasÄ± Profesyonel Futbolcular BirliÄŸi (FIFPro) tarafÄ±ndan belirlenen "YÄ±lÄ±n 11'i" iÃ§in 55 kiÅŸilik aday liste aÃ§Ä±klandÄ±.

FIFA'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re 63 Ã¼lkede forma giyen yaklaÅŸÄ±k 25 bin profesyonel futbolcu tarafÄ±ndan, FIFA FIFPro YÄ±lÄ±n 11'i adaylarÄ± belirlendi.

Premier Lig, 21 futbolcuyla listeye en fazla oyuncunun seÃ§ildiÄŸi lig oldu. Brezilya 10, Fransa ise 7 oyuncusuyla listeye girip en baÅŸarÄ±lÄ± Ã¼lkeler olarak Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±.

GeÃ§en sezonun performanslarÄ± hesaba katÄ±larak 1 kaleci, 4 savunma, Ã¼Ã§er orta saha ve forvet oyuncusunun adÄ±nÄ± yazdÄ±racaÄŸÄ± yÄ±lÄ±n 11'i, 23 EylÃ¼l'de Ä°talya'nÄ±n Milano ÅŸehrinde dÃ¼zenlenecek FIFA En Ä°yiler Ã–dÃ¼lleri TÃ¶reni'nde aÃ§Ä±klanacak. TÃ¶rende, erkekler ve kadÄ±nlarda yÄ±lÄ±n en iyi futbolcusu ile teknik direktÃ¶rlerinin yanÄ± sÄ±ra en iyi kaleci, gol, taraftar ve fair play Ã¶dÃ¼lleri de sahiplerini bulacak.

FIFA YÄ±lÄ±n 11'ine aday 55 futbolcu ÅŸÃ¶yle:

Kaleci: Alisson Becker (Liverpool), David De Gea (Manchester United), Ederson Moraes (Manchester City), Jan Oblak (Atletico Madrid), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

Defans: Jordi Alba (Barcelona), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Dani Alves (PSG/Sao Paulo), Joao Cancelo (Juventus/Manchester City), Daniel Carvajal (Real Madrid), Giorgio Chiellini (Juventus), Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus), Diego Godin (Atletico Madrid/Inter), Joshua Kimmich (Bayern MÃ¼nih), Kalidou Koulibaly (Napoli), Aymeric Laporte (Manchester City), Marcelo (Real Madrid), Gerard Pique (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Andrew Robertson (Liverpool), Alex Sandro (Juventus), Thiago Silva (PSG), Virgil van Dijk (Liverpool), Raphael Varane (Real Madrid), Kyle Walker (Manchester City)

Orta saha: Sergio Busquets (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Frenkie de Jong (Ajax/Barcelona), Christian Eriksen (Tottenham Hotspur), Eden Hazard (Chelsea/Real Madrid), N'Golo Kante (Chelsea), Toni Kroos (Real Madrid), Arthur Melo (Barcelona), Luka Modric (Real Madrid), Paul Pogba (Manchester United), Ivan Rakitic (Barcelona), Bernardo Silva (Manchester City), Dusan Tadic (Ajax), Arturo Vidal (Barcelona)

Forvet: Sergio Aguero (Manchester City), Karim Benzema (Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Juventus), Roberto Firmino (Liverpool), Antoine Griezmann (Atletico Madrid/Barcelona), Son Heungmin (Tottenham Hotspur), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Robert Lewandowski (Bayern MÃ¼nih), Mane (Liverpool), Kylian Mbappe (PSG), Lionel Messi (Barcelona), Neymar (PSG), Muhammed Salah (Liverpool), Raheem Sterling (Manchester City), Luis Suarez (Barcelona)