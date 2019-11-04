FIFA'dan Cardiff City'ye Sala uyarÄ±sÄ±! Transfer yasaÄŸÄ±...
Cardiff City, uÃ§ak kazasÄ±nda Ã¶len Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nÄ±n bonservisinin ilk taksitini Ã¶demediÄŸi takdirde 3 dÃ¶nem transfer yasaÄŸÄ± cezasÄ± alacak.Â
Ä°ngiltere Championship ekibi Cardiff City, uÃ§ak kazasÄ±nda Ã¶len Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nÄ±n bonservisinin ilk taksitini Ã¶demediÄŸi takdirde 3 dÃ¶nem transfer yasaÄŸÄ± cezasÄ± alacak.Â
FIFA Oyuncu StatÃ¼sÃ¼ Kurulu, Nantes ile Cardiff City kulÃ¼pleri arasÄ±nda Sala'nÄ±n transferine iliÅŸkin yaÅŸanan anlaÅŸmazlÄ±k hakkÄ±ndaki gerekÃ§eli kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â
EylÃ¼l ayÄ±ndaki kararÄ±nda "Cardiff City'nin, 19 Åžubat 2019'da yapÄ±lan transfer anlaÅŸmasÄ± gereÄŸi Nantes'a ilk taksit olarak 6 milyon avro Ã¶demesi gerekmektedir." ifadesini kullanan kurul, Ã¶deme 45 gÃ¼n iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸmezse Cardiff City'ye 3 dÃ¶nem transfer yasaÄŸÄ± uygulanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â
Cardiff City, FIFA'nÄ±n kararÄ±nÄ± Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.Â GeÃ§en sezon Ä°ngiltere Premier Lig'de mÃ¼cadele eden Cardiff City, 28 yaÅŸÄ±ndaki Sala'yÄ± 19 Ocak'ta FransÄ±z kulÃ¼bÃ¼ Nantes'tan transfer etmiÅŸti.Â
Pilot David Ibbotson ve Sala'nÄ±n bulunduÄŸu uÃ§ak, 21 Ocak akÅŸamÄ± Nantes ÅŸehrinden Galler'in baÅŸkenti Cardiff'e doÄŸru seyir halindeyken ManÅŸ Denizi'nde kaybolmuÅŸtu. 3 Åžubat'ta uÃ§aÄŸÄ±n enkazÄ±nÄ±n yeri belirlenmiÅŸ, 6 Åžubat'ta ise Ã§Ä±karÄ±lan cansÄ±z bedenin Arjantinli santrfora ait olduÄŸu tespit edilmiÅŸti.Â
Cardiff City'nin 20 Åžubat'ta Ã¶demesi gereken ilk taksit, iki kulÃ¼bÃ¼n anlaÅŸmasÄ±yla bir hafta ertelenmiÅŸ fakat Galler ekibi Ã¶demeyi yapmamÄ±ÅŸtÄ±.