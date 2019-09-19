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19.09.2019 - 15:44 | | Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

FIFA'dan İran'a baskı! Tarih verdiler...

İran’da kadınların futbol sahalarına sokulmamasıyla alakalı sıkıntılar büyüyor. FIFA Başkanı Infantino da konuya el atarak, artık çözülmesini istiyor.

FIFA'dan İran'a baskı! Tarih verdiler...

Son dönemde kadın taraftarların statlara girmesi konusunda tartışmaların arttığı İran'la alakalı sıcak bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta stada erkek kılığında girdiği için 6 ay hapse çarptırılan ve tepki için kendisini yakarak canına kıyan kadın taraftar Sahar Khodayari, herkesi üzüntüye boğmuştu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino ve yetkililer harekete geçmeye karar verdi.

İran'ın bu konudaki katı tutumunu bitirmek isteyen FIFA'nın baskıları artıracağı bildirildi. Bir açıklama yapan Infantino, "Bizim duruşumuz ve görüşümüz çok net. İran'da kadınlar mutlaka statlara girmeli. Bu adımlar güvenli bir şekilde atılmalı. Ekim ayındaki Dünya Kupası elemeleri maçında İran'da kadınlar stada girebileceğini görmek istiyoruz. FIFA olarak bu konuda İran'ın olumlu adımlar atmasını bekliyoruz" dedi.

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