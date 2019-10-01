FIFA'dan Sala'nÄ±n bonservisiyle ilgili karar

FIFA Futbolcu StatÃ¼sÃ¼ Komitesi, uÃ§ak kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nÄ±n bonservisinin 6 milyon avro olan ilk taksidinin Ã¶denmesine karar verdi.Â

FIFA'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "FIFA Futbolcu StatÃ¼sÃ¼ Komitesi, Cardiff City'nin 19 Åžubat 2019'da oyuncu transferi hakkÄ±nda yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu anlaÅŸma gereÄŸi, Nantes'a ilk taksit olarak 6 milyon avro Ã¶demesi gerektiÄŸini kararlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadeleri yer aldÄ±.

Â Cardiff City ve Nantes'Ä±n aÃ§Ä±klanan karara 10 gÃ¼n iÃ§erisinde UluslararasÄ± Spor Tahkim Mahkemesi'nde itiraz edebilecekleri belirtildi.Â

Arjantinli santrfor, Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City tarafÄ±ndan 19 Ocak'ta kulÃ¼p rekoru olan 15 milyon sterlin (16.90 milyon Avro) karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Nantes'tan transfer edilmiÅŸti.Â

Pilot David Ibbotson ve Sala'nÄ±n bulunduÄŸu uÃ§ak, 21 Ocak akÅŸamÄ± Fransa'nÄ±n Nantes ÅŸehrinden Galler'in baÅŸkenti Cardiff'e seyir halindeyken ManÅŸ Denizi'nde kaybolmuÅŸtu.

Â 3 Åžubat'ta uÃ§aÄŸÄ±n enkazÄ±nÄ±n yeri belirlenmiÅŸ, 6 Åžubat'ta ise Ã§Ä±karÄ±lan cansÄ±z bedenin Sala'ya ait olduÄŸu tespit edilmiÅŸti.Â

Cardiff City'nin 20 Åžubat'ta Ã¶demesi gereken ilk taksit, iki kulÃ¼bÃ¼n anlaÅŸmasÄ±yla bir hafta ertelenmiÅŸ, fakat Galler ekibi Ã¶demeyi yapmamÄ±ÅŸtÄ±.Â

Bunun Ã¼zerine Nantes, FIFA'ya 15 milyon sterlinlik bonservisin ilk taksidinin Ã¶denmediÄŸi yÃ¶nÃ¼nde baÅŸvuruda bulunmuÅŸtu.