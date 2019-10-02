Fikret Orman: Aday olmayacağım

Kötü gidişatın ardından seçim kararı alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, eski yöneticilerden Candaş Tolga Işık'a konuştu. Orman, seçime girmeyeceğini açıkladı.

Candaş Tolga Işık'ın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;

Az önce Fikret Orman’la konuştum “Kararımı açıkladığım günden beri hiç değiştirmedim, değiştirmeyeceğim de. Aday değilim. Olmayacağım.” dedi.