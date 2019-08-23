BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Fikret Orman, Ã‡in Halk Cumhuriyeti radyo kanallarÄ±ndan China Radio International'a (CRI) rÃ¶portaj verdi.Â

Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ã‡in Halk Cumhuriyeti'nin Ã¶nde gelen yayÄ±n organlarÄ±ndan China Radio International (CRI), baÅŸkanÄ±mÄ±z Fikret Orman ile bir rÃ¶portaj gerÃ§ekleÅŸtirdi. KulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n Ã‡in aÃ§Ä±lÄ±mÄ± ve stratejisinin konuÅŸulduÄŸu rÃ¶portaj sonunda baÅŸkanÄ±mÄ±za, Ã‡in Halk Cumhuriyeti'nin kuruluÅŸunun 70. yÄ±lÄ± anÄ±sÄ±na bir hediye de verildi." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.