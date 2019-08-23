Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerBeÅŸiktaÅŸFikret Orman, Çin radyosuna röportaj verdi
23.08.2019 - 22:06| AA

Fikret Orman, Çin radyosuna röportaj verdi

BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Fikret Orman, Ã‡in radyosuna rÃ¶portaj verdi.Â

Fikret Orman, Çin radyosuna röportaj verdi

BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Fikret Orman, Ã‡in Halk Cumhuriyeti radyo kanallarÄ±ndan China Radio International'a (CRI) rÃ¶portaj verdi.Â 

Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ã‡in Halk Cumhuriyeti'nin Ã¶nde gelen yayÄ±n organlarÄ±ndan China Radio International (CRI), baÅŸkanÄ±mÄ±z Fikret Orman ile bir rÃ¶portaj gerÃ§ekleÅŸtirdi. KulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n Ã‡in aÃ§Ä±lÄ±mÄ± ve stratejisinin konuÅŸulduÄŸu rÃ¶portaj sonunda baÅŸkanÄ±mÄ±za, Ã‡in Halk Cumhuriyeti'nin kuruluÅŸunun 70. yÄ±lÄ± anÄ±sÄ±na bir hediye de verildi." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Galatasaray Belhanda'dan yoksun çalÄ±ÅŸtÄ±
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
TÜM HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Emine Bulut için sessiz protesto

Emine Bulut iÃ§in sessiz protesto

Filenin SultanlarÄ±, KomÅŸu'ya set vermedi!

Filenin SultanlarÄ±, KomÅŸu'ya set vermedi!

Fenerbahçe duyurdu! Derrick Williams...

FenerbahÃ§e duyurdu! Derrick Williams...

Fenerbahçe'de BaÅŸakÅŸehir hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!

FenerbahÃ§e'de BaÅŸakÅŸehir hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!

SÄ±radaki Haber