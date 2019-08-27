Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaşFikret Orman, Kulüpler Birliği başkanlığına yeniden aday olacak
27.08.2019 - 16:34| DHA

Fikret Orman, Kulüpler Birliği başkanlığına yeniden aday olacak

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği'nde başkanlık için aday olacağını perşembe günü açıklayacak.

Fikret Orman, Kulüpler Birliği başkanlığına yeniden aday olacak

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, perşembe günü gerçekleştirilecek seçimde yeniden aday olacak.

Kulüpler Birliği Vakfı, birkaç gündem maddesiyle Perşembe günü saat 11:00'de Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirecek.

Toplantının en önemli maddesi ise vakfın başkanlık seçimi olacak. Fikret Orman'ın yeniden aday olduğu seçimin ardından Kulüpler Birliği Vakfı, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp ve hakemlerle bir araya gelecek.

İrfan Buz: “Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum”
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TOFAŞ'ta Öngören ve Ene yeni sezonu değerlendirdi

TOFAŞ'ta Öngören ve Ene yeni sezonu değerlendirdi

Son dakika | Adil Rami resmen Fenerbahçe’de!

Son dakika | Adil Rami resmen Fenerbahçe’de!

Sturridge ara vermedi

Sturridge ara vermedi

Josef Sural'ın öldüğü kazada tutuklu şoför serbest kaldı

Josef Sural'ın öldüğü kazada tutuklu şoför serbest kaldı

Sıradaki Haber