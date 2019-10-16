Fikret Orman: Seçim polemiğine girmek istemiyorum

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, başkan adayı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarıyla ilgili konuştu.

Orman şöyle konuştu: "Seçim sürecindeyiz. Ben aday değilim. Beni aday kategorisine sokmayın. Ahmet abiyle duygusal bir bağımız vardı. Bazıları dolduruşa getirir. Yoksa söylediklerine net cevap veririm. Herkes gelecekle alakalı konuşmalı. Seçim polemiklerinin içine girmek istemiyorum. Günü gelirse cevap vereceğim şeyler olursa veririm. Lafımı esirgemem. Nasıl yönetecekler, onları anlatsınlar. Çünkü geçmişe değil, geleceğe adaylar" dedi.

Çebi ne demişti?

Ahmet Nur Çebi bugün düzenlediği basın toplantısında "Dün beni acıtan bu olay yaşadım. Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Ben Şenol Güneş ile ekip değilmişim. Bunu söyleyen, bana 'ağabey' diyen, biz demeyi başaramayan, sürekli ‘ben’ diyen ve 6.5 yıl birlikte görev yaptığım insan. Fikret Orman'a hakkımı helal etmiyorum" demişti.