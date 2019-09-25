Fikret Orman ve Abdullah AvcÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

BeÅŸiktaÅŸ'ta BaÅŸkan Fikret Orman'Ä±n istifa kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Abdullah AvcÄ±'nÄ±n durumu da kafalarda soru iÅŸareti bÄ±raktÄ±.

Ligde henÃ¼z 5 haftanÄ±n geride kalmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸkanÄ±n istifasÄ± sonucunda, AvcÄ±'nÄ±n geleceÄŸiyle ilgili birÃ§ok senaryo gÃ¼ndeme gelirken, tecrÃ¼beli Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± ve Fikret Orman, dÃ¼n akÅŸam Orman'Ä±n evinde bir araya geldi. YÃ¶neticilerin de yer aldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da Fikret Orman, Abdullah AvcÄ±'nÄ±n gÃ¶revine aynÄ± ÅŸekilde devam etmesini isterken, "Sen takÄ±mÄ± Trabzonspor maÃ§Ä±na hazÄ±rla. Ä°dari konular takÄ±mÄ± etkilemesin" ifadelerini kullandÄ±.Â

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