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HaberlerBeşiktaşFikret Orman'dan yeniden adaylık kararı
29.09.2019 - 10:23 | | Fanatik

Fikret Orman'dan yeniden adaylık kararı

Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı alan Fikret Orman, aday olup olmamayı bir kez daha gözden geçirecek. Orman devam etmeye soğuk baksa da gelen bilgilere göre yeniden adaylığı da düşündüğü öğrenildi.

Fikret Orman'dan yeniden adaylık kararı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman seçim kararı almıştı. Yönetim ise ikiye bölünmüş, bir taraf bu kararı onaylarken, bir kısım yönetici ise başkan Orman’ın yeniden aday olmasını talep etti. Orman devam etmeye soğuk baksa da gelen bilgilere göre yeniden adaylığı da düşündüğü öğrenildi.

Siyah-beyazlılar’ın patronunun, aday olması durumunda mevcut yönetimden sadece Ahmet Ürkmezgil, Hakan Özköse, Ahmet Kavalcı ve Hüseyin Mican ile yola devam etmesi bekleniyor.

Fikret Ormandan yeniden adaylık kararı

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