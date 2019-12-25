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25.12.2019 - 16:43 |

Fikret Orman'ın asistanı Beşiktaş'a haciz getirdi

Fikret Orman'ın asistanı Başak Tekin, Beşiktaş'a 27 bin TL'lik haciz getirdi. Siyah beyazlı yetkililer konuyla ilgileniyor.

Fikret Orman'ın asistanı Beşiktaş'a haciz getirdi

Serdar Sarıdağ - Skorer  

Fikret Orman'ın asistanı Başak Tekin, Beşiktaş'a 27 bin TL'lik haciz getirdi. Siyah beyazlı yetkililer konuyla ilgileniyor.

Alınan bilgiye göre de Pekin'in kulüpten kendi isteğiyle ayrıldığı öğrenildi.

Yöneticiler şaşkın

Daha önce de 27 Ekim'de oynanan Galatasaray derbisinden sonra Başkan Fikret Orman’ın kuzeni Hakan Özköse’nin Pendik No: 1903 Tesisleri’ne haciz gönderdiği iddia edilmişti.

Şimdi yine bir derbi sonrası gelen haciz Beşiktaşlı yöneticileri şaşırttı. Yöneticilerin bu haciz işlemlerinin özellikle derbilerden sonra gerçekleşmesini anlayamadıkları ve şaşkınlığa uğradıkları öğrenildi.

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Fikret Ormanın asistanı Beşiktaşa haciz getirdi

 

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