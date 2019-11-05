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05.11.2019 - 14:49 | | İSTANBUL (AA)

Filede Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yarın

Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta ile Galatasaray HDI Sigorta yarın derbide karşı karşıya gelecek.

Filede Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yarın

 

 Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor 2'den naklen yayımlanacak.

Ligin geride kalan bölümünde iki takım da çıktıkları üçer müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

İki takım arasında iki hafta önce oynanan Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası maçını Galatasaray HDI Sigorta, 3-2 kazanmıştı.

 

Galatasaray - Real Madrid Maç Özeti
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