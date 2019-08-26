Filenin SultanlarÄ± 3'te 3 yaptÄ±!

A Milli KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±, 2019 Avrupa ÅžampiyonasÄ± A Grubu'ndaki Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ maÃ§Ä±nda Bulgaristan'Ä± 3-1 yendi.Â

Grupta 3'te 3 yapan TÃ¼rkiye, son 16 turuna kalmayÄ± garantiledi. Milliler, A Grubu'nda daha Ã¶nce Yunanistan'Ä± 3-0, Finlandiya'yÄ± 3-2 maÄŸlup etmiÅŸti.Â

Ankara Spor Salonu'nda oynanan maÃ§ karÅŸÄ±lÄ±klÄ± sayÄ±larla baÅŸladÄ±. Kenarlardan Meliha Ä°smailoÄŸlu ile etkili olan TÃ¼rkiye, 3-0'lÄ±k seriyle 12-9 Ã¶ne geÃ§ti. Skoru Ã¶nce 12-12'ye getiren Bulgaristan, daha sonra 18-16'lÄ±k Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ele geÃ§irdi ve baÅŸantrenÃ¶r Guidetti mola aldÄ±. Ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± ekip, molanÄ±n ardÄ±ndan seyircinin de desteÄŸiyle toparlanmasÄ±nÄ± bildi. Son bÃ¶lÃ¼mde bloklarda etkili olan milliler, ilk seti 25-21 aldÄ±.

Â Ä°lk setin son bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeki iyi oyunla morallenen TÃ¼rkiye, ikinci setin baÅŸÄ±nda farkÄ± 5 sayÄ±ya (10-5) Ã§Ä±kardÄ±. Ãœst Ã¼ste basit hatalar yapan Bulgaristan karÅŸÄ±sÄ±nda file Ã¶nÃ¼nde Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ tamamen ele geÃ§iren milli takÄ±m, Zehra GÃ¼neÅŸ, Eda Erdem DÃ¼ndar ve Ebrar Karakurt'un sayÄ±larÄ±yla durumu 14-6 yaptÄ±. TÃ¼rkiye, ikinci seti rahat bir ÅŸekilde 25-11 Ã¶nde tamamladÄ±: 2-0.Â

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ setin baÅŸÄ±nda iki takÄ±m da birbirine Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kurmakta zorlandÄ±. 3-0'lÄ±k seriyle 13-11 Ã¶ne geÃ§en Bulgaristan, hÃ¼cumda etkinliÄŸi dÃ¼ÅŸen milliler karÅŸÄ±sÄ±nda 17-13'lÃ¼k Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ yakaladÄ±. A Milli TakÄ±m farkÄ± bire (17-18) indirse de Bulgaristan, seti 25-20 Ã¶nde bitirdi: 2-1.Â

DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sete 4-0'lÄ±k seriyle baÅŸlayan TÃ¼rkiye, daha sonra basit hatalar yaptÄ± ve Bulgaristan, skoru 7-7'ye getirdi. Meryem Boz'un devreye girmesiyle hÃ¼cum gÃ¼cÃ¼ artan TÃ¼rkiye, yeniden 4 sayÄ±lÄ±k farka (16-12) ulaÅŸtÄ±. TÃ¼rkiye, seti 25-18, maÃ§Ä± da 3-1 kazandÄ±.

Â A Milli TakÄ±m, gruptaki 4. maÃ§Ä±nda 28 AÄŸustos Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 19.30'da Fransa ile karÅŸÄ±laÅŸacak.Â

Salon: AnkaraÂ

Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Juraj Mokry (Slovakya)Â

TÃ¼rkiye: Cansu Ã–zbay, Åžeyma Ercan, Zehra GÃ¼neÅŸ, Ebrar Karakurt, Meliha Ä°smailoÄŸlu, Eda Erdem DÃ¼ndar (Simge Åžebnem AkÃ¶z, Hande BaladÄ±n, KÃ¼bra Ã‡alÄ±ÅŸkan, Naz Aydemir Akyol, Meryem Boz, GÃ¶zde YÄ±lmaz, Aylin SarÄ±oÄŸlu)Â

Bulgaristan: Gergana Dimitrova, Mira Todorova, Paskova, Vasileva, Nasya Dimitrova, Kitipova (Zhana Todorova, Barakova, Karakasheva, Milanova)

Setler: 25-21, 25-11, 20-25, 25-18Â

SÃ¼re: 94 dakika (24, 20, 27, 23)