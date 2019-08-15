Filenin SultanlarÄ± HÄ±rvatistan'Ä± devirdi!

A Milli KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±, Antalya'da dÃ¼zenlenen Gloria KupasÄ±'ndaki ilk maÃ§Ä±nda HÄ±rvatistan'Ä± 3-1 yendi.Â

Avrupa ÅžampiyonasÄ±'na hazÄ±rlanan A Milli TakÄ±m, Gloria KupasÄ±'ndaki ilk maÃ§Ä±na HÄ±rvatistan karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±. Gloria Sports Arena'nÄ±n ev sahipliÄŸinde bu yÄ±l Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ dÃ¼zenlenen organizasyonda milli takÄ±m, rakibini 3-1 maÄŸlup etti.Â

TÃ¼rkiye ve HÄ±rvatistan'Ä±n yanÄ± sÄ±ra SÄ±rbistan ile Ä°talya'nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶zel turnuva, 17 AÄŸustos Cumartesi gÃ¼nÃ¼ sona erecek.Â

Salon: Gloria Sports ArenaÂ

Hakemler: PÄ±nar Elma, Yusuf ÅžahinÂ

TÃ¼rkiye: Hande BaladÄ±n, KÃ¼bra Akman, Meryem Boz, Åžeyma Ercan, Eda Erdem DÃ¼ndar, Cansu Ã–zbay (Ezgi Dilik, GÃ¶zde YÄ±lmaz, Fatma YÄ±ldÄ±rÄ±m)Â

HÄ±rvatistan: Mlinar, Samadan, Fabris, Ikic, Dumancic, Brcic (Deak, Gamma, Stanovic, Klaric)Â

Setler: 25-20, 25-18, 20-25, 25-13Â

SÃ¼re: 111 dakika (27, 30, 27, 27)