Filenin Sultanları sonunu getiremedi! Avrupa ikincisiyiz....

2019 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan ile karşılaştı. A Milli Kadın Milli Voleybol Takımı, mücadeleyi 3-2 kaybetti ve AVrupa ikincisi oldu.

TÜRKİYE - SIRBİSTAN: 2-3

1. SET SONUCU | TÜRKİYE 25-21 SIRBİSTAN



2. SET SONUCU | TÜRKİYE 21-25 SIRBİSTAN



3. SET SONUCU | TÜRKİYE 21-25 SIRBİSTAN



4. SET SONUCU | TÜRKİYE 25-22 SIRBİSTAN

5. SET SONUCU | TÜRKİYE 23-25 SIRBİSTAN

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