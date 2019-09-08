MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerVoleybolFilenin Sultanları sonunu getiremedi! Avrupa ikincisiyiz....
08.09.2019 - 18:11

Filenin Sultanları sonunu getiremedi! Avrupa ikincisiyiz....

2019 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol şampiyonası finalinde Türkiye, Sırbistan'a 3-2 mağlup oldu ve şampiyonluğu kaçırdı.

Filenin Sultanları sonunu getiremedi! Avrupa ikincisiyiz....

2019 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan ile karşılaştı. A Milli Kadın Milli Voleybol Takımı, mücadeleyi 3-2 kaybetti ve AVrupa ikincisi oldu. 

TÜRKİYE - SIRBİSTAN: 2-3

1. SET SONUCU | TÜRKİYE 25-21 SIRBİSTAN

2. SET SONUCU | TÜRKİYE 21-25 SIRBİSTAN

3. SET SONUCU | TÜRKİYE 21-25 SIRBİSTAN

4. SET SONUCU | TÜRKİYE 25-22 SIRBİSTAN

5. SET SONUCU | TÜRKİYE 23-25 SIRBİSTAN

DETAYLAR BİRAZDAN...

TFF Başkanı Özdemir'den Yeni Malatyaspor'da ziyaret
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bosna Hersek'in teknik direktörü Prosinecki istifa etti

Bosna Hersek'in teknik direktörü Prosinecki istifa etti

Başakşehir'den İstanbulspor galibiyeti!

Başakşehir'den İstanbulspor galibiyeti!

Bursaspor - Fenerbahçe: 2-1

Bursaspor - Fenerbahçe: 2-1

Leclerc'ten üst üste 2. zafer

Leclerc'ten üst üste 2. zafer

Sıradaki Haber