08.09.2019 - 18:11
Filenin Sultanları sonunu getiremedi! Avrupa ikincisiyiz....
2019 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol şampiyonası finalinde Türkiye, Sırbistan'a 3-2 mağlup oldu ve şampiyonluğu kaçırdı.
2019 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan ile karşılaştı. A Milli Kadın Milli Voleybol Takımı, mücadeleyi 3-2 kaybetti ve AVrupa ikincisi oldu.
TÜRKİYE - SIRBİSTAN: 2-3
1. SET SONUCU | TÜRKİYE 25-21 SIRBİSTAN
2. SET SONUCU | TÜRKİYE 21-25 SIRBİSTAN
3. SET SONUCU | TÜRKİYE 21-25 SIRBİSTAN
4. SET SONUCU | TÜRKİYE 25-22 SIRBİSTAN
5. SET SONUCU | TÜRKİYE 23-25 SIRBİSTAN
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