MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerVoleybolFilenin Sultanları'nın rakibi Hollanda
03.09.2019 - 10:06| ANKARA (AA)

Filenin Sultanları'nın rakibi Hollanda

Şampiyonada yarın oynanacak çeyrek final maçlarına Türkiye ve Polonya ev sahipliği yapacak. Son 16 turunda Hırvatistan'ı mağlup eden A Milli Takım, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları'nın rakibi Hollanda

 

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarın çeyrek final maçları oynanacak.

Şampiyonada heyecan çeyrek final maçlarıyla sürecek. Yarı finale yükselecek takımlar Türkiye ve Polonya'da yapılacak maçların ardından belli olacak.

Son 16 turunda Hırvatistan'ı 3-2 mağlup eden A Milli Takım, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak. Ankara'daki diğer maçta Sırbistan ile Bulgaristan karşı karşıya gelecek.

Polonya'nın Lodz kentinde ise İtalya-Rusya ve Polonya-Almanya maçları oynanacak. Şampiyonayı 1967 ve 2003'ün ardından üçüncü kez düzenleyen Türkiye, yarı final, üçüncülük ve final müsabakalarına tek başına ev sahipliği yapacak.

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarın oynanacak çeyrek final maçlarının programı şöyle:

Türkiye (Ankara)

17.00 Sırbistan-Bulgaristan
19.30 Türkiye-Hollanda

Polonya (Lodz)

19.00 İtalya-Rusya
21.30 Polonya-Almanya

 

Monaco'dan Falcao'ya veda klibi!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fener sınıfı geçti

Fener sınıfı geçti

Pahalı mutluluk!

Pahalı mutluluk!

Avcı istedi Diaby geldi

Avcı istedi Diaby geldi

Zor fakat imkansız değil!

Zor fakat imkansız değil!

Sıradaki Haber