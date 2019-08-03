Finale kadın eli değecek

ONUR DİNÇER

Kadın futbolundaki gelişmeler son aylarda baş döndürücü bir hıza ulaştı. FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda turnuvaya gösterilen büyük ilgi, turnuvanın ödül paralarının iki katına çıkarılması ve İngiltere’de bu sezon kadın maçlarının bazılarının Premier Lig karşılaşmalarının hemen öncesine alınma gibi uygulamaların ardından şimdi de UEFA Süper Kupa maçına bir kadın hakem atandı.



İstanbul Vodafone Park’ta 14 Ağustos’ta Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea’yi karşı karşıya getirecek karşılaşmayı Stephanie Frappart yönetecek. Kadınlar Dünya Kupası’nda ABD-Hollanda final maçını da idare eden Frappart, bir büyük UEFA müsabakasında düdük çalan ilk kadın hakem olacak.



Tüm dünyada yankı uyandıran gelişme için Avrupa basınında ‘Devrim’ başlıkları atıldı. Yardımcıları Manuela Nicolosi ve Michelle O’Neal olarak açıklanan 35 yaşındaki hakeme saha kenarında dördüncü hakem olarak Cüneyt Çakır eşlik edecek. Frappart, ilk hakemlik deneyimini çocuk maçları yöneterek yaşadı. Dokuz yaşında futbol oynamaya başlayan, 13 yaşında kayıt olduğu kulüpte kuralları öğrenerek çocuk maçlarında hakemlik yapmaya başlayan Frappart, 18 yaşında girdiği spor akademisinde hakemliği seçerek mesleğe adımı attı. Kadın hakemliği eskiden profesyonel olarak gelişmediği için zamanında erkek hakemlerin girdiği testleri geçerek hakem olmayı başardı.

‘Bize karşı daha saygılılar’

Avrupa kupalarında ilk kez erkek futbol maçı yöneten kadın hakem, 2003 UEFA Kupası elemelerinde Stockholm-Reykjavik maçını yöneten İsviçreli Nicole Petignat olurken, Avrupa’nın 5 büyük liginde ilk düdük çalan kadın hakem iki yıl önce Alman Bibiana Steinhaus oldu. Amiens-Strasbourg maçını yöneterek, Fransa 1. ligde erkekler maçı yöneten ilk kadın hakem olan Frappart, erkek futbolcuların kadın hakemlere yaklaşımlarının çok daha saygılı olduğunu söyleyerek “İtirazlar oluyor ama söylem bazında daha az kırıcılar” diyor.

Hakemlikten kazanıyor

Stephanie Frappart hakemliği meslek olarak yapıyor. Fransa Futbol Federasyonu hakem komitesi, kadın hakeme hem antrenman ve çalışma desteği hem de seyahat gibi masraflarını karşılamasının yanında yönettiği maç başına da ödeme yapıyor. Fransa 2. Ligi’nde 1,550 euro aylık hazırlık ödeneği ve yönettiği maç başına da 1300 euro alıyordu. Birinci ligde dördüncü hakemlik yaptığı maçlarda da 550’şer euro kazandı. 2019-20 sezonunda Fransa 1. Ligi listesine dahil edilen Frappart, kazançlarını büyük oranda artıracak.