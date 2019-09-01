Finansal Fair play sıkıntısı

Transferde yoğun bir çalışma dönemi geçiren Fenerbahçe istediği hamlelerini dilediği gibi yapamadı. UEFA Finansal Fair Play kuralları sarı-lacivertlilerin elini kolunu bağladı. Aleksander Kolarov transferinde uzun süre bonservis konusunu aşamayan sarı-lacivertli kulüp, bu çalışmasından vazgeçti.

Ardından Luiz Gustavo konusunda da 1 aydır yaşanan zorlukta da bu konu öne çıktı. Fenerbahçe dilediği gibi rahat para harcayamadığı için sorun yaşandı. Daha birçok transferde böyle bir engelle karşılaşıldı.

Rami de sorun yaşadı

Marsilya kulübü ekonomik anlamda ilk kez böyle bir zorluk çıkarmıyor. En büyük örnek Adil Rami’de yaşananlar. Rami’nin yüksek maaşında indirime gitmesi için sürekli sıkıntı çıkaran Fransız kulübü, daha önce de Fani ve Bedimo gibi isimlerle ters düşmüştü.

Transfer yapacak

Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, Finansal Fair Play durumu ve Luiz Gustavo’nun yerine yapılacak transfer nedeniyle zorluklar çıkardı. Nantes’tan istedikleri Valentin Rongier’nin 20 milyon euroluk bedeli Gustavo’dan gelecek parayla karşılanacak.